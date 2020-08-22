В Южном Судане разбился Ан-26. Погибли 17 человек, один выжил

В Южном Судане разбился грузовой самолет Ан-26 компании South West Aviation. В результате авиакатастрофы погибли 17 человек, одному удалось выжить.

Об этом сообщает Xinhua.

"Согласно тому, что я видел, один человек был немедленно доставлен в больницу. Мы насчитали погибшими 15 пассажиров и двух членов экипажа, таким образом, общее количество жертв составляет 17 человек", – рассказал изданию Джозеф Майом, доцент Университета Верхнего Нила.

Местные СМИ сообщают, что самолет разбился спустя несколько минут после взлета из аэропорта в столице Южного Судана Джубе. Представитель аэропорта заявил, что пока неизвестно по каким причинам самолет потерпел крушение.

"Я не могу вам сейчас предоставить никаких деталей случившегося. Я только знаю, что самолет перевозил мотоциклы, запчасти, еду, и деньги на зарплату членам неправительственной организации", – сказал представитель аэропорта.

Он добавил, что будет проводиться расследование инцидента.

Напомним, самолет авиакомпании Air India Express, на борту которого находился 191 пассажир, разбился при посадке на аэродром в штате Керала в Индии.