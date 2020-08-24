"Мир тебе этого не простит": стрелок из Крайстчерча предстал перед судом перед вынесением приговора

Стрелок из новозеландского города Крайстчерч, убивший 51 прихожанина местной мечети в марте 2019 года, предстал перед судом во время слушаний по делу перед вынесением приговора. Об этом пишет Daily Mail.

На суде выступили родственники погибших прихожан и выжившие в бойне. "Мир тебе этого не простит. Я не могу простить тебя! Пусть ты получишь самое суровое наказание за свой слой поступок в этой жизни и в следующей", - заявила Тарранту Мэйсун Салама, чей сын погиб в мечети.

Мэйсун Салама в зале суда

Слушание проходило в под охраной, вокруг здания суда разместили снайперов, всех, кто явился на заседание, проверяли металлодетекторами.

Свидетели показали, что Брентон Таррант стрелял по мужчинам, женщинам и детям, игнорируя мольбы о помощи. Когда он увидел, что трехлетний Мукад Ибрагим был только ранен и цеплялся за ногу мертвого отца, Таррант выстрелил в него два раза, чтобы добить наверняка.

Прокурор Барнаби Хоуз отметил, что Таррант, учинив бойню в двух мечетях, отправился в третью, когда был задержан полицией. "Он признался, что пришел в мечети, собираясь убить как можно больше людей", - рассказал Хоуз.

Таррант прибыл в Новую Зеландию из Австралии в 2017 году. Жил в 220 милях от Крайстчерча, собрал внушительную коллекцию огнестрельного оружия и закупил патроны. За два месяца до нападения он изучил все подходы к мечети Аль-Нур с дрона. В пятницу, 15 марта 2019 года он загрузил свою машину оружием и поехал в Крайстчерч, спланировав свое нападение таким образом, чтобы застать как можно больше молящихся в мечетях. За несколько минут до штурма мечети Аль-Нур он отправил свой 74-страничный манифест на экстремистский веб-сайт.

Полиция и снайперы у здания суда, где слушается дело Брентона Тарранта/Фото: pristinenetwork

Он также предупредил свою семью о том, что он собирается сделать, и разослал электронные письма с угрозами в информационные агентства.

На суде Таррант представляет себя сам. Он сохранял молчание во время речи прокурора и показаний свидетелей. Судья Кэмерон Мандер ввел ограничения на репортажи из зала суда, чтобы помешать "стрелку" использовать суд в качестве платформы для распространения своих экстремистских взглядов.

Ожидается, что Мандер вынесет приговор в четверг.

Новая Зеландия отменила смертную казнь за убийство в 1961 году, и с тех пор самым продолжительным приговором, вынесенным с тех пор, был пожизненный срок с минимальным 30-летним сроком.