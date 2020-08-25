Статистика коронавируса в мире на 25 августа: 213 609 новых случаев заражения

По состоянию на 25 августа в мире зафиксировано 213 609 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

В мире за минувшие сутки умерли 4350 больных COVID-19, оправились от болезни 16 351 185 человек.

С начала пандемии всего зафиксировано 23 811 688 заболевших, 817 005 умерших, 16 360 529 выздоровевших.

В пятерке лидеров по количеству заражений – США (5 915 630), Бразилия (3 627 217), Индия (3 164 881), Россия (961 493) и Южная Африка (611 450).