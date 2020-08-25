Армия Великобритании может отказаться от танков, – СМИ

Военное руководство Великобритании рассматривает идею об отказе от танков в составе Вооруженных сил, так как характер современной войны требует применеия более высоких технологий. Об этом сообщает The Times.

Как отмечает издание, оборонное ведомство королевства считает, что сейчас необходимы вложения в кибервооружение и космические технологии.

К тому же, стоимость обновления танкового парка Великобритании, состоящего из 227 танков Challenger 2 и боевых бронированных машин 388 Warrior, поддерживающих их на поле боя, резко возросла.

В военном ведомстве утверждают, что Британия всегда, в случае необходимости, может приобрести танки Leopard 2 у Германии.

Издание отмечает, что военный бюджет Великобритании уже значительно урезан.

Напомним, в российских танках "Армата" появился туалет. Техника проектировалась с учетом того, чтобы экипаж мог находиться на ней в течение длительного времени.