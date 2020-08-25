Тайное всегда становится явным. Порноактриса отсудила у Трампа $44 тыс.

Суд Калифорнии обязал президента США Дональда Трампа заплатить 44,1 тыс. долларов порноактрисе Сторми Дэниелс (настоящее имя – Стефани Клиффорд) за судебные издержки.

Об этом пишет USA Today.

В 2019 году Дэниелс потребовала признать недействительным соглашение, которое было заключено с Дональдом Трампом в 2016 году, по условиям которого она была обязана не разглашать информацию о ее связи с президентом США. Порноактриса заявила, что хочет иметь право рассказывать обо всем, что считает нужным. Однако тогда соответствующий судебный иск был отклонен.

Сейчас же судья Роберт Броадбелт постановил, что Дэниелс имеет право на компенсацию судебных издержек, так как признается выигравшей стороной.

"Ага. Еще одна победа!", – отреагировала на это Сторми в Twitter.

Порнозвезда утверждает, что имела любовную связь с Трампом в 2006 году, вскоре после того, как Мелания Трамп родила сына Бэррона. Адвокат Трампа Майкл Коэн признал, что заплатил актрисе $130 тыс. из своего кармана за ее молчание.

Сам Дональд Трамп категорически отрицает факт связи с порноактрисой, но признает, что компенсировал адвокату Майклу Коэну 130 тысяч долларов, которые он заплатил Дэниелс.

В Белом доме пока не прокомментировали решение суда.

Напомним, порноактриса Сторми Дэниелс подтвердила на детекторе лжи, что у нее в 2006 году была интимная близость с Дональдом Трампом. Она снялась в десятках фильмов для взрослых. И не раз получала премии как актриса и режиссер.