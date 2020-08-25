The Times сообщила, что Джонсон может уйти в отставку из-за здоровья. Власть опровергает

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может уйти в отставку примерно через полгода из-за проблем со здоровьем после коронавируса. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на родственника советника премьера.

Этот источник сравнил Джонсона с травмированной лошадью: "Если вы вернете к работе лошадь, когда она травмирована, она никогда не выздоровеет".

Даунинг-стрит, 10 – офис премьер-министра, опроверг сообщение The Times об уходе Джонсона в отставку из-за плохого состояния здоровья, назвав его "полнейшей чепухой".

Напомним, 27 марта Джонсон заявил, что заразился коронавирусом. 9 апреля он пошел на поправку: его перевели из палаты интенсивной терапии в обычную. 12 апреля Джонсон выписался из больницы, поблагодарил врачей и обратился ко всей Британии. "Не мы начинали эту войну, но мы ее выиграем", – заявил он, обращаясь к соотечественникам.