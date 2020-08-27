Больше четверти миллиона новых зараженных за сутки. Статистика по коронавирусу в мире на 27 августа

Число заболевших коронавирусом COVID-19 достигло в мире 24 333 159 человек, за сутки прибавилось 271 944 зараженных. С начала пандемии скончалось 828 721 человек, за сутки — 6 153. Вылечилось 16 874 229 человек, что на 513700 человек больше, чем днем ранее.

Об этом сообщается на сайте Worldometers.

Пятерку лидеров по количеству зараженных за последние сутки составляют США (более 6 миллионов заболевших), Бразилия (более 3 миллионов зараженных), Индия (более 3 миллионов зараженных), Россия (более 970 тысяч новых случаев), Африка (более 615 тысяч новых случаев заражения).

Еще днем ранее всего было зафиксировано 23 811 688 заболевших, 817 005 умерших, 16 360 529 выздоровевших.

В тоже время, по данным института Джонса Хопкинса, который также отслеживает статистику по коронавирусу. Общее количество заболевших по всему миру составляет 24176836 человек. За сутки умерли 824664 человек. Больше всего за сутки от COVID-19 умерли в США (179708 человек).

Напомним, в Пекине впервые с начала пандемии не осталось ни одного пациента, больного COVID-19.

Первый миллион зараженных коронавирусом был зафиксирован 2 апреля. 15 апреля количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом во всем мире превысило два миллиона. Количество заразившихся коронавирусом во всем мире достигло трех миллионов человек 27 апреля.