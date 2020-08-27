Австралиец Брентон Таррант, устроивший стрельбу в Новой Зеландии, получил пожизненный срок

Австралиец Брентон Таррант, убивший 51 прихожанина мечети в новозеландском городе Крайстчерч в марте 2019 года, по приговору суда получил пожизненный тюремный срок без права досрочного освобождения.

Тарранта признали виновным в массовом убийстве 51 человека, попытке убийства еще 40 людей и совершении террористического акта.

Об этом сообщает BBC.

Приговор зачитывался четыре дня. На заседаниях суда выступили более 90 пострадавших (раненые Таррантом и родственники погибших). Судья назвал действия Тарранта "бесчеловечными", добавив, что он "не проявил милосердия".

Сам Таррант после оглашения приговора заявил через адвоката, что согласен с решением суда. На заседаниях он не проявлял никакого сострадания и смотрел на родственников жертв с безразличием.

В Новой Зеландии пожизненное заключение без возможности досрочного освобождения является самым жестким наказанием. Смертная казнь в этой стране не применяется. Такой приговор вынесли впервые в истории страны.

Напомним, Таррант прибыл в Новую Зеландию из Австралии в 2017 году. Жил в 220 милях от Крайстчерча, собрал внушительную коллекцию огнестрельного оружия и закупил патроны. За два месяца до нападения он изучил все подходы к мечети Аль-Нур с дрона. В пятницу, 15 марта 2019 года он загрузил свою машину оружием и поехал в Крайстчерч, спланировав свое нападение таким образом, чтобы застать как можно больше молящихся в мечетях. За несколько минут до штурма мечети Аль-Нур он отправил свой 74-страничный манифест на экстремистский веб-сайт. В результате стрельбы в двух мечетях погиб 51 человек, еще 50 получили ранения.