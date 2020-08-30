Твит о смерти актера Чедвика Боузмана стал самым популярным в истории Twitter

Твит, в котором сообщалось о смерти актера Чедвика Боузмана, сыгравшего главную роль в фильме Marvel "Черная пантера", стал самым популярным в истории Twitter, сообщает пресс-служба соцсети.

"Самый понравившийся твит. Дань достойная короля", – говорится в сообщении соцсети.

Твит набрал 6,6 млн лайков.

Предыдущий рекорд по лайкам принадлежит твиту Барака Обамы 2017 года, где бывший президент США цитирует Нельсона Манделу, пишет CNN.

Напомним, американский актер Чедвик Боузман, исполнивший главную роль в фильме "Черная Пантера", умер от рака в возрасте 43 лет.

В 2016 году у Боузмана диагностировали рак толстой кишки третьей стадии. Он боролся с заболеванием четыре года, пока рак не перешел в последнюю, четвертую стадию.

В июле скончался шотландский актер Морис Роувс, сыгравший во множестве фильмов и телесериалов, среди которых "Судья Дредд" и "Звездный путь".

В конце июня скончался американский актер Карл Рейнер, звезда фильмов про Оушена и его друзей. Сценаристу, режиссеру и актеру было 98 лет. Райнер был обладателем девяти наград премии телевизионной премии "Эмми".