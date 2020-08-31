Статистика коронавируса в мире на 31 августа. Индия лидирует по числу новых случаев

Число заболевших COVID-19, по данным на утро 31 августа, достигло в мире 25 384 579 человек, за сутки прибавилось 220 702 зараженных. С начала пандемии скончалось 850 951 человек, за сутки — 4 182. Выздоровели 17,7 млн человек

Об этом сообщает Worldometer.

Пятерку лидеров по количеству зараженных за последние сутки составляют Индия (79,5 тыс. новых случаев, США (34 тыс.), Бразилия (15,3 тыс.), Россия (более 970 тысяч новых случаев), Колумбия (8 тыс.) и Перу (7,7 тыс.).

Напомним, в Пекине впервые с начала пандемии не осталось ни одного пациента, больного COVID-19.

Первый миллион зараженных коронавирусом был зафиксирован 2 апреля. 15 апреля количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом во всем мире превысило два миллиона. Количество заразившихся коронавирусом во всем мире достигло трех миллионов человек 27 апреля.