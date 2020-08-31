На Тайване воздушный змей унес в небо ребенка
В городе Синьчжу на Тайване, где ежегодно проходит фестиваль воздушных змеев, произошел опасный инцидент. Трехлетняя девочка запуталась в ткани змея, когда подул ветер, и воздушный змей поднялся на высоту более 20 метров, унося за собой ребенка.
Об этом сообщает CNN.
Девочка пробыла в воздухе около 30 секунд, прежде чем змей опустили на достаточную высоту, чтобы ее поймали зрители фестиваля.
Ребенок был немедленно отправлен в госпиталь вместе с матерью и организаторами фестиваля. Девочка чудом отделалась лишь царапинами на лице и шее. После происшествия фестиваль решили приостановить.
Мэр города Линь Чжи-цзянь извинился за инцидент, написав в Facebook , что виновные понесут ответственность.
"Мы рассмотрим обстоятельства, чтобы предотвратить повторение подобных происшествий и привлечь виновных к ответственности", – написал он.
Напомним, ХАМАС запускал воздушные змеи с горючими веществами на позиции израильских ВВС.