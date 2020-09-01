Никаких тестов: Болгария на месяц упростила въезд для граждан Украины

Министерство здравоохранения Болгарии разрешило гражданам Украины въезжать в страну без предоставления отрицательного теста на коронавирус и без прохождения карантина. Об этом сообщает в Facebook украинское посольство в Болгарии.

Такие условия въезда будут действовать на протяжении месяца, начиная с 1 сентября.

"Таким образом, с 1 по 30 сентября украинцы смогут въезжать на территорию страны (Болгарии) без необходимости предоставлять негативный результат ПЦР-теста на COVID-19 и проходить 14-дневный карантин", – говорится в сообщении посольства.

Отметим, до этого минздрав Болгарии разрешил украинцам въезжать на территорию страны без предъявления отрицательного ПЦР-теста на коронавирус и без прохождения 14-дневного карантина с 31 июля до 31 августа.