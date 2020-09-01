Швеция должна стать для всех образцом по борьбе с коронавирусом, – ВОЗ

Спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Дэвид Набарро заявил, что в целях эффективной борьбы с коронавирусом все страны должны вводить мягкие ограничения, по примеру Швеции.

Об этом сообщается на magic.co.nz.

По словам Набарро, успех Швеции в борьбе с COVID-19 объясняется доверием между властью и населением.

"В Швеции правительство оказалось способно довериться обществу, а общество смогло довериться правительству", – сказал Набарро.

Он отметил, что официальный Стокгольм во время пандемии положился, прежде всего, на сознательность граждан, он не стал вводить жесткий карантин, и население это правильно восприняло.

По мнению Набарро, всем странам необходимо придерживаться такой же политики в будущем.

Он заявил, что жесткий карантин – это "грубый инструмент", который серьезно бьет по доходам людей и малого бизнеса.

Отметим, сбежавший из Гонконга вирусолог Ли-Мэн Янь заявил, что пандемию коронавируса можно было локализовать или хотя бы противостоять ей более эффективно, если бы Китай с самого начала был честен в обнародовании данных о количестве зараженных больных и о самой природе вируса. По его словам, в "сообщниках" китайцев также оказалась Всемирная организация здравоохранения, которая помогала КНР скрывать достоверную информацию.