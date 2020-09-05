"Мы нашли бункер под бункером". В Калининграде обнаружены следы Янтарной комнаты

Российский историк Сергей Трифонов заявил, что нашел следы легендарной Янтарной комнаты в Калининграде, под бункером-блиндажом последнего коменданта Кенигсберга, генерала вермахта Отто Ляша.

Как сообщает "Комсомольская Правда", открытие сделала группа исследователей, пробравшаяся под пол бункера.

"Мы спускались вместе со съемочной группой одного из федеральных каналов. Работы специально проводили ночью, чтобы не привлекать лишнего внимания. На этот раз мы провели сверление пола бункера и опустили зонд на глубину 16,5 метров. Никто еще этого не делал до нас", – рассказал изданию Сергей Трифонов.

Трифонов заявил, что в результате этой операции они обнаружили еще одно помещение, "бункер под бункером".

Фото: Kp.ru

"Этот пол является потолком еще одного скрытого под ним бункера, помещения которого сегодня заполнены водой. Вода очень чистая и прозрачная, сквозь нее при помощи зонда мы увидели угол бронзового ящика. Я уверен, что это один из тех фигурных ящиков, в которые нацисты прятали Янтарную комнату. Дело в том, что в последний раз эти ящики видели в 150 метрах отсюда", – сообщил историк.

По словам Трифонова, бункер был соединен подземными ходами с Королевским замком, откуда нацисты могли вынести части драгоценных янтарных панелей.

Установить, что находится в ящиках, пока не удалось, так как есть угроза разрушения стен сооружения.

Исследователь добавил, что также во время экспедиции в одной из частей строения нашли ворота, на которых изображены 88 рун.

"Самое любопытное, что, когда эти руны были переведены и трактованы бельгийскими специалистами, отдельные из них показали, что это самая настоящая сокровищница, защищенная этими руническими знаками", – отметил Трифонов.

Янтарная комната была создана немецкими мастерами в XVIII веке для прусского короля Фридриха Первого. Во время Второй мировой войны, в 1941 году немцы вывезли комнату в Королевский замок Кенигсберга (ныне город называется Калининград. – Ред.), а весной 1945 года комната бесследно исчезла.