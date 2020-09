Активисты перекрыли выезды из типографий, устроив на дорогах баррикады из автомобилей. Кое-где участники акций приковали себя наручниками к тяжелым предметам, специально вынесенным на проезжую часть.

В итоге свежие тиражи крупнейших британских газет не удалось доставить в точки распространения, сообщает BBC.

Речь идет об изданиях, которые принадлежат медиамагнату Руперту Мердоку. Это The Sun, The Times, The Daily Telegraph, The Daily Mail и Evening Standard.

Причина, по которой активисты "Восстания вымирающих" решили заблокировать типографии, состоит в том, что британская пресса якобы не уделяет проблеме изменения климата должного внимания.

Глобальные климатические изменения - это тема, на которой сфокусированы активисты движения "Восстание вымирающих". Один из важных пунктов их программы - требование свести к нулю выбросы углекислого газа в странах Европы до 2025 года.

Полиция задержала примерно 40 участников акции.