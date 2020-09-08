КГБ, погоня и порванный паспорт. Белорусские оппозиционеры рассказали, как попали в Киев

Белорусских оппозиционеров Антона Родненкова и Ивана Кравцова задержали в понедельник, 7 августа, около дома соратницы Светланы Тихановской Марии Колесниковой, куда они поехали проводить ее: неизвестные вышли из автобуса и похитили их.

Об этом они рассказали во время пресс-конференции в Укринформе.

По их словам, они не выезжали добровольно из Беларуси. Их отвезли в помещение Комитета госконтроля и начали угрожать уголовными делами по экономическим статьям. Чтобы этого не произошло, оппозиционерам предложили вывезти в Украину Марию Колесникову – "ради деэскалации в Беларуси".

"Казалось, что все уже согласовано. Я согласился. В 22:30 меня посадили в темную маршрутку. Потом пересел на BMW X6. Рядом со мной сидели довольно крупные молодые люди", – добавил Антон Родненков.

По словам Кравцова, их везли на украинскую границу отдельно от Марии Колесниковой. Ему велели пересесть в свой автомобиль и заехать в нейтральную зону между Беларусью и Украиной. В его автомобиль должны были сесть Родненков и Колесникова, но она разорвала свой паспорт.

Родненков сообщил, что Марию насильно затолкали в автомобиль Кравцова, где она и порвала свой паспорт и вылезла из автомобиля и пошла обратно в сторону Беларуси пешком.

Когда пограничники увидели, что Мария Колесникова выбежала из автомобиля, движение транспорта оппозиционеров пытались заблокировать в нейтральной зоне, но они ушли от погони и успели доехать до погранпункта на украинской стороне.

"Колесникова – настоящий герой. После 12 часов допроса она продолжала с полной силой требовать адвоката, выглядела отлично и при этом абсолютно продолжала следовать заранее согласованному плану. Я так понимаю, что ее забрали сотрудники обратно в микроавтобус и подвисла такая пауза. Всем было понятно, что без паспорта ехать в Украину нельзя, и принудительно нельзя, мы тоже не выглядели как люди, которые активно содействуют этом процессу", – рассказал Кравцов.

Он говорит, что Колесникова почти весь понедельник провела в здании КГБ после того, как ее задержали.

Оппозиционеры также рассказали, что при пересечении границы у них были паспорта, медицинская страховка, тест на коронавирус и разрешение на временное проживание в Украине, которое они получили в конце 2019 года, будучи волонтерами украинской коммерческой организации, занимающейся организацией публичных мероприятий.

"Нам помогли. Когда организовывали" наш визит, нам был выдан целый набор разных вещей. К примеру, в машине мы обнаружили тест, страховку, для нас с Иваном билеты в Турцию на сегодня. Для Марии мы обнаружили авиабилеты в Вену, а из Вены – в Мюнхен. Как мы понимаем, эти билеты также фотографировались во время одной из остановок ночью. Скорее всего, мы увидим по БТ красивый сценарий, как мы хотели уехать загорать в Турцию, а Мария – к себе в Германию" – рассказал Родненков.

Напомним, все три члена Координационного совета накануне пропали. Колесникову затолкали в автобус с надписью "Связь" примерно в 10:05 возле Национального художественного музея в Минске, рассказала очевидец. После этого на связь перестали выходить Родненков и Кравцов.