"Безвиз" по-польски: Польша выдала гражданам Беларуси более двух сотен "гуманитарных виз"

С августа месяца Польша выдала более двухсот quot;гуманитарных виз" белорусам, которые бегут из страны, связывая свой выезд репрессиями действующей власти.

Об этом "Польскому радио" рассказал заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик.

"Польские консульства выдали 234 так называемые гуманитарные визы для граждан Беларуси в рамках программы "Солидарные с Беларусью", которую в августе начало польское правительство", – сообщил Вавжик.

По его словам, польское правительство выделило 50 млн злотых (примерно 13,5 млн долл, – ред.) на программу, которая предусматривает "помощь для репрессированных, программу стипендий, а также помощь независимым СМИ".

"Благодаря польской власти, ситуацией в Беларуси занялись высшие органы Европейского Союза, – отметил политик. – Польша настаивает, чтобы в список внести как можно больше лиц, а также, чтобы этот список был открытым и его можно было модифицировать".

Вавжик уточнил, что благодаря польскому лобби в санкционный список Евросоюза попадут 40-50 представителей белорусских властей. Также в него могут включить белорусских силовиков, "ответственных за жестокость и применение пыток в отношении протестующих".

Напомним, 26 августа премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша начала пропускать граждан Беларуси без виз, и что таким образом в страну выехали уже несколько десятков белорусов.

В среду, 9 сентября Моравецкий встретился с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской и предоставил оппозиционерке место для штаб-квартиры в Варшаве.