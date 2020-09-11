"Прорыва нет". Россия рассказала об итогах встречи политсоветников "нормандского формата"

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак рассказал об итогах переговоров политических советников глав стран "нормандского" формата, которые прошли в Берлине 11 сентября, сообщает РИА Новости.

"К сожалению, не могу похвастаться, что...достигли согласованных решений", – сказал он.

По словам Козака, стороны договорились продолжить диалог на уровне помощников, но по итогам встречи "прорывов нет".

"Договорились, что будет поддержан режим тишины, режим прекращения огня, что те дополнительные меры, которые были приняты 22 июля, будут безусловно соблюдаться, выполняться, те механизмы обеспечения режима прекращения огня будут выполняться как с одной, так и с другой стороны", – сказал он.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак говорил, что на очередной "нормандской" встрече в Берлине украинская сторона будет заниматься подготовкой к саммиту лидеров Украины, России, Франции и Германии.