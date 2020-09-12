"Когда все было хорошо". В Эфиопии празднуют Новый 2013 год

Из-за пандемии коронавируса в церкви праздник был довольно скромным. Священники назвали это большим наказанием в результате Божьего гнева.

Об этом пишет AP.

Впрочем, церковники отметили, что в отличие от других стран, пандемия в Эфиопии прошла легче.

А вот на рынке атмосфера была иной. Сотни людей пришли туда в праздничный день. Они ходили между рядами продуктов, общались и развлекались. Однако без соблюдения мер безопасности.

"Меня это очень смущает. Вирус распространяется, а его жертвы увеличиваются. Я советую людям быть более осторожными, но как видите, они ведут себя так, будто болезни нет", – сказал торговец Йоханнес Адане.

Справка

В Эфиопии отмечают Новый год – Энкутаташ – 11 сентября. Этот календарь основан на более древнем, коптском, который в свою очередь происходит от древнего египетского календаря, но имеет сходство и с юлианским календарем: в нем также используется дополнительный день каждые четыре года. Начало года в эфиопском календаре приходится на 30 августа по юлианскому календарю, если следующий год високосный, или на 29 августа, если следующий год простой. Подобно коптскому календарю, эфиопский календарь содержит 12 месяцев по 30 дней каждый, а также пять или шесть эпагоменальных дней в конце года, обычно выделяемых в 13-й месяц. Число эпагоменальных дней определяет простой год или високосный.