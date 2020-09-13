"Надеемся, они умрут": протестующие в США пришли под больницу, где лечат двух расстрелянных копов

Небольшая толпа, собралась возле больницы в Линвуде, куда были доставлены раненніе патрульные. Люди скандировали лозунги против правоохранительных органов и однажды попытались проникнуть в больницу, сообщает пресс-служба местной полиции.

"Надеемся, они умрут", – кричала толпа, которая собралась под больницей.

Оба полицейских получили множественные огнестрельные ранения и находятся в критическом состоянии.

"Это был подлый поступок. Два полицейских выполняли свою работу, занимаясь своими делами, заботясь о безопасности людей", – сказал шериф Алекс Вильянуэва, сообщает ABC News.

Одна из полицейских – 31-летняя мать 6-летнего мальчика.

Правоохранителям не удалось получить подробное описание стрелка. В видеозаписи с места происшествия используется объектив "рыбий глаз", поэтому рост и вес подозреваемого могут отличаться от реальности.

Протесты и погромы в США не утихают с конца мая, когда при задержании полицейскими погиб афроамериканец Джордж Флойд. Уличные демонстрации в поддержку прав черного населения под девизом Black Lives Matter переросли в беспорядки, массовые грабежи и погромы.

В июле Трамп раскритиковал за бездействие власти Нью-Йорка, Чикаго, Филадельфии, Детройта, Балтимора и Окленда. По его мнению, мэры этих городов боятся действовать решительно. Чтобы навести порядок, Трамп пообещал направить на места дополнительные федеральные правоохранительные силы.