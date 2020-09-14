"Будет еще труднее". ВОЗ дала неутешительный прогноз о росте смертности от коронавируса

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что в октябре-ноябре этого года ежедневное количество смертей от Covid-19 увеличится.

Его слова приводит в понедельник, 14 сентября, AFP в своем Twitter-аккаунте.

"Будет еще труднее. В октябре и ноябре мы увидим рост смертности", — отметил он.

По его словам, ситуация с распространением коронавируса может ухудшиться из-за возвращения в школы учеников и сезона гриппа.

Сейчас, по мнению Ханса Клюге, в Европе наблюдается всплеск случаев заболевания, но число смертей остается относительно стабильным.

При этом руководитель европейского бюро ВОЗ не уточнил, в каких странах и, на сколько прогнозируется рост смертности.

Отметим, число заболевших COVID-19, по данным на утро 14 сентября, достигло в мире 29 184 739 человек. Всего выздоровели 21 030 791 человек. Больше всего заражений подтвердили в Индии (93 тысячи), США (32 тысячи), Бразилии (14 тысяч), Аргентине (9 тысяч), Колумбии (более 7 тысяч). В этот же день от осложнений болезни умерли 3905 человек.

Ранее ВОЗ сообщила о рекордном приросте случаев COVID-19 за сутки — 307,9 тыс. человек. Предыдущий максимум был зафиксирован 6 сентября: тогда в мире за день заболевание подтвердили у 304,6 тыс. человек.



Что касается Украины, то за все время эпидемии в Украине зафиксировали 156 797 заболевших, 3211 человек умерли.