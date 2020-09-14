Навального отключили от ИВЛ, он уже самостоятельно встает с койки, – клиника "Шарите"

Немецкие врачи сообщили об улучшении здоровья российского оппозиционера Алексея Навального, который после отравления находится на лечении в берлинской клинике "Шарите". Его окончательно отключили от искусственной вентиляции легких, и он даже может самостоятельно вставать с койки

Об этом сообщается на сайте клиники.

"Пациента стало возможным полностью отключить от ИВЛ. Он становится все более мобильным и уже может временно покинуть койку", – говорится в сообщении.

Врачи добавили, что публикуют информацию о состоянии здоровья Навального только по согласованию с ним и его женой.

Напомним, 20 августа лидеру российской оппозиции Алексею Навальному стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Вскоре политик впал в кому. Спустя несколько дней Навального вывезли из РФ и доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября лаборатория Бундесвера нашла в организме Навального следы яда из группы "Новичок".

Две независимые лаборатории Франции и Швеции подтвердили наличие следов яда из группы "Новичок" в организме российского политика.

7 сентября, в "Шарите" объявили, что Навальный выведен из искусственной комы и, якобы, с тех пор его состояние улучшилось.