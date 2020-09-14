ВВС снимет документальный фильм о том, куда делись миллиарды Муаммара Каддафи

Британская телерадиокомпания BBC Four заказала полнометражный документальный фильм-расследование о том, куда делись 12 с половиной миллиардов долларов Муаммара Каддафи, так и не найденные после его смерти. Об этом пишет Variety.

Продюсер Брук Лэппинг рассказал, что по следам миллиардов пойдут два голландских журналиста Миша Вессель и Томас Блом. Известно, что за деньгами покойного ливийского диктатора охотятся шпионы, спецназ, политики и все, кто были вхожи в высшие политические круги Ливии.

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"Наследие Каддафи – это история интриг и насилия. Этот фильм охватит большую часть мира. Наши фильмы известны тем, что раскрывают тайны прошлого, опираясь на реальные факты. И эта новая лента не является исключением", – рассказывает Грег Сандерсон, директор лондонского телевидения компании Zinc Media Group.

Муаммар Каддафи в 1969 году

Считается, что Каддафи спрятал накопленные миллиарды в банках Южной Америки и после его смерти судьба этих денег неизвестна.

Полковник Муаммар Каддафи был во главе армейской организации "Свободные офицеры юнионисты-социалисты", которая свергла ливийского монарха Идриса I, тот в тот момент был в Турции, потом уехал в Египет, где и скончался в 1981 году. После революции 1969 года Каддафи правил Ливией до 2011 года, установив в стране особый политический режим – джамахирию. Был убит в городе Сирт силами Переходного национального совета. С ним погиб один из его сыновей.