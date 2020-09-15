"Я все еще почти ничего не умею": появилось первое фото Навального после комы

Российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал в Instagram первый пост после отравления, прикрепив к нему фото с немецкой клиники "Шарите".

"Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооцененный многими процесс. Рекомендую", – подписал он фото.

Многие подписчики радостно восприняли появление оппозиционера в соцсети: "Какая радостная новость Алексей, поправляйтесь!", "С возвращением. Мы очень верили в ваше выздоровление".

Напомним, 20 августа Навальному стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Вскоре политик впал в кому. Спустя несколько дней Навального вывезли из РФ и доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября лаборатория Бундесвера нашла в его организме следы яда из группы "Новичок".

Две независимые лаборатории Франции и Швеции подтвердили наличие следов яда "Новичок" в организме российского политика.

Недавно немецкие врачи сообщили об улучшении состояния Навального, который после отравления находится на лечении в берлинской клинике "Шарите". Его окончательно отключили от искусственной вентиляции легких, и он даже может самостоятельно вставать с койки.

Несколько членов Конгресса США призвали ужесточить санкции против России в связи с отравлением Навального. Госсекретарь США Майк Помпео не исключает, что отравление оппозиционера Алексея Навального было заказано именно высокопоставленными чиновниками в Москве.