Япония установила новый мировой рекорд по числу жителей старше 100 лет

В 2020 году 41,8 тысячи японцев уже отметили и еще отметят свое 100-летие. В прошлом году таких юбиляров было меньше на 4,8 тысячи человек. Об этом сообщило Министерство здравоохранения, труда и благосостояния 14 сентября. На этот день в этом году пришелся государственный праздник – День почитания старших.

Сообщается, что из таких супер-долгожителей 88% (70 975 человек) – женщины.

В 1963 году при первом подсчете было установлено, что в стране жили всего 153 японца старше 100 лет. С тех пор их число неуклонно растет, а в последние годы растет довольно быстро (в прошлом году прирост долгожителей составил 1453 человека). По мнению японского Минздрава, основными факторами долголетия в стране являются прогресс в медицинских технологиях, а также работа самих граждан над укреплением своего здоровья.

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В Украине Госстат не выделяет 100-летних в отдельную демографическую группу. Самая старшая из них – "80 лет и старше". Таковых в стране на 1 января 2020 года было 1,87 млн человек.

В Украине 2,41 млн граждан в возрасте 65 лет и старше (5,8% всего населения), а Японии таких 28,4%.

Напомним, 65-летний премьер-министр Японии Синдзо Абэ в конце августа ушел в отставку по состоянию здоровья. Он много лет борется с язвенным колитом.