Попытался поцеловать силой. Трамп попал в скандал с участием экс-модели

Бывшая модель Эми Доррис обвинила президента США Дональда Трампа в неподобающем поведении сексуального характера.

Об этом случае в подробностях рассказало издание The Guardian.

В интервью Эми Доррис рассказала, что инцидент произошел еще 5 сентября 1997 года на теннисном турнире US Open. Тогда ей только исполнилось 24 года.

По ее словам, встреча с Трампом, о которой идет речь, случилась возле уборной в VIP-ложе, где президент навалился на нее всем телом и силой попытался поцеловать.

"Он схватил меня, и я не могла выбраться. Я не знаю, как это называется, когда язык засовывают в горло. Я вытолкнула его зубами", — сказала Эми Доррис.

Экс-модель также не исключила, что "таким образом ранила язык" Трампу.

Доррис в подтверждение своих слов о встрече с Трампом предоставила билет на US Open и шесть фотографий, на которых она позирует вместе с Трампом в Нью-Йорке. Трампу в то время был 51 год, и он был женат на своей второй жене Марле Мейплз.

По ее словам, она планировала рассказать о непристойном поведении Трампа еще в 2016 году, когда несколько женщин публично выступили с аналогичными обвинениями в адрес тогдашнего кандидата в президенты от республиканцев. Но тогда она посчитала, что эти откровения могут навредить ее семье.

"Теперь моим девочкам вот-вот исполнится 13 лет, и я хочу, чтобы они знали, что нельзя никому позволять делать с вами то, чего вы не хотите", — сказала она.

Напомним, три американки в эфире телеканала NBC рассказали о сексуальных домогательствах Дональда Трампа и потребовали от Конгресса начать расследование против президента США.