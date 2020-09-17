ВОЗ серьезно обеспокоена небывалым всплеском количества новых случаев коронавируса в Европе

В частности, на фоне общего роста количества новых инфицированных в Европе, например, в Испании и во Франции, в большинстве стран сообщили о 10% росте случаев заболевания за последние две недели.

Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

По его словам, из них в семи странах за тот же период число новых случаев заболевания удвоилось.

По его мнению, строгие меры изоляции привели к снижению числа новых случаев коронавируса до «рекордно низкого уровня» в июне. Но в связи с тем, что ограничения были ослаблены число случаев заболевания снова начало быстро расти в таких странах, как Великобритания, Франция и Испания.

В подтверждение этой статистики по данным Ceske Noviny, в Чехии впервые с начала эпидемии обнаружили более 2 тысяч новых случаев коронавируса за сутки. Так, в среду, 16 сентября, анализы подтвердили заражение у 2139 человек, что на 464 больше, чем днем ранее.

Подобную информацию сообщают и в ООН. По словам генсека ООН, многие возлагают надежды на вакцину от коронавируса, а зря.

Напомним, по данным на четверг, 17 сентября, за время пандемии в мире зарегистрировано 30 млн случаев заболевания.

Первый миллион зараженных коронавирусом был зафиксирован 2 апреля. 15 апреля количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом во всем мире превысило два миллиона. Количество заразившихся коронавирусом во всем мире достигло трех миллионов человек 27 апреля.