С видом на Альпы. В Италии открыли смотровую площадку на леднике

Такое интересное название площадка получила в честь оледеневшей мумии человека эпохи халколита, возраст которой 5300 лет. Ее в 1991 году нашли туристы у ледника Валь-Сеналес/Шнальсталь. Мумия, которую назвали Этци, известна также как Симилаунский человек и Тирольский ледяной человек

Об этом сообщает Lonely Planet.

Найти смотровую площадку несложно. Туристам, чтобы увидеть живописные окрестности Эцтальских Альп, нужно подняться на вершину горы Граванд в Южном Тироле. Конструкция расположена в 10 минутах ходьбы от отеля Grawand, одного из немногих в Европе, расположенных на высоте более 3000 метров над уровнем моря.

Смотровая площадка в Альпах

Площадь стальной конструкции составляет 80 квадратных метров. Площадка построена так, будто она парит над гребнем ледника, сливаясь с окружающим ландшафтом.

Если встать на специальную платформу, установленную на нескольких опорах, туристам открывается изумительный горный пейзаж. Смотровая площадка окружена вертикальными металлическими панелями, чтобы избежать падений с высоты и спокойно понаблюдать открывающуюся взору картину.

Напомним, на леднике Презена в итальянских Альпах появились водоросли, которые окрасили снег в багрово-розовый цвет. По словам ученых, рост водорослей ускоряет таяние льда.