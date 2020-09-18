Умер автор книги "Форрест Гамп" Уинстон Грум

В США ушел из жизни автор книги "Форрест Гамп" Уинстон Грум в возрасте 77 лет, сообщила мэр города Фэрхоп штата Алабама Карин Уилсон в Facebook.

"С огромной грустью я сообщаю о смерти нашего дорогого друга Уинстона Грума. Город Фэрхоп сегодня потерял легендарного автора. Пожалуйста, поддержите его друзей и семью в своих мыслях и молитвах", – сообщила она.

Книга "Форрест Гамп" вышла в 1986 году. Роберта Земекиса, снятый по одноименному роману Грума 1986 года, получил шесть премий "Оскар", в том числе "Лучший фильм", "Лучший режиссер" и "Лучший актер" (Том Хэнкс).

Напомним, в Британии умерла в возрасте 82 лет актриса Дайана Ригг. Одной из ее последних работ стала роль в культовом сериале "Игра престолов".