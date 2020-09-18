На стадии испытаний находится "самое рациональное" лекарство от COVID-19, – ученые

Препарат разрабатывается уже 15 лет на основе исследования первого выявленного коронавируса человека, сообщило РИА "Новости".

"Мы проводим сейчас фазу II клинических испытаний, в которой участвую 200 тяжелых больных", – сказал Йозеф Пеннингер, известный австрийский генетик и молекулярный иммунолог. Если исследования пройдут хорошо, то лекарство получит регистрацию зимой 2020 года.

Особенность препарата состоит в том, что он не только эффективно убивает коронавирусы, но и обладает ферментативной активностью, которая защищает органы человека: легкие, сердце. "То есть мы включили в лекарство две функции", – сообщил исследователь.

Испытанием препарата занимается компания Apeiron Biologics, основанная Пеннингером. Его активный ингредиент получил название APN01.

Пеннингер родился в Австрии в 1964 году. Он основал Институт молекулярной биотехнологии в Вене. С 2018 года возглавляет Институт наук о жизни Университета Британской Колумбии в Ванкувере.

Напомним, специалисты Sorrento Therapeutics проанализировали виды антител, собранных за последнее десятилетие, и нашли то единственное, которое способно полностью уничтожать коронавирус. Об этом открытии рассказал в эфире телеканала Fox News основатель компании Генри Джи.

Министерство здравоохранения Украины изменило методику лечения пациентов с коронавирусом, расширив набор используемых лекарственных препаратов.