Дантиста из США, который удалил пациентке зуб, катаясь на гироскутере, приговорили к 12 годам

В США стоматолог Сет Лукхарт, работавший на Аляске, получил многолетний срок. Его обвинили в том, что он подвергал пациентку, которая была под наркозом, опасности. Кроме того, выяснилось, что Лукхарт в своей практике злоупотреблял общим наркозом, применяя его без соответствующей необходимости ради повышения счетов.

Об этом сообщает издание Anchorage Daily News.

Отмечается, что на видеоролике, который был представлен суду, дантист балансирует на гироскутере (двухколесном электрическом скутере) и вырывает зуб женщине под анестезией. Затем врач едет по коридору, победоносно и радостно подняв руки.

Инцидент произошел еще в 2016 году. И дантист тогда отправил ролик как минимум восьми людям, назвав это "новым стандартом лечения", уточняет New York Post.

"Пересматривая все это снова и снова, я убеждаюсь, что вы чуть не убили несколько человек", – заявила судья.

Кроме 12 лет заключения, дантисту также запретили заниматься медицинской практикой в течение 10 лет после освобождения из тюрьмы, и обязали выплатить штраф в размере 2,2 млн долларов.

Отметим, в Запорожье 67-летняя пенсионерка прославилась в сети из-за необычного способа передвижения, женщина гуляет с внуками, катаясь на гироскутере. По словам самой запорожанки Валентины Комаровой, ей пришлось освоить модный девайс из-за состояния здоровья, которое не позволяет длительных пеших прогулок.