Тысячи палестинцев незаконно прорываются в Израиль, чтобы отдохнуть у моря

Из-за карантина палестинцы оказались изолированы на Западном берегу Иордана все лето, сообщает Financial Times.

Многие, не в силах больше выдерживать жару, незаконно перешли через границу и отправились к морю – на пляжи Яффы, Хайфы и Акко.

"Каждый день мне звонят и спрашивают, когда следующая поездка", – рассказала женщина израильского-арабского происхождения, которая организует популярные незаконные поездки, используя свое израильское удостоверение личности для проезда через КПП. "Мне не хватает автобусов!".

В прошлую пятницу Израиль повторно ввел строгий карантин, так что теперь добраться через границу жителям Палестины будет намного проблематичнее.

"Силы обороны Израиля с большой серьезностью относятся к незаконному переходу на территорию Израиля и принимают меры против него в соответствии с оценкой ситуации", – сообщили израильские военные в отнет на вопрос о количестве палестинцев, переходящих к пляжу.

"Хотела бы я приехать сюда одна или, может, с друзьями, чтобы посмотреть на ночную жизнь. Может, я бы надела что-то менее традиционное", – расказала 16-летняя Батул, впервые увидевшая море.

Напомним, ранее путешествующим украинцам рассказали, как изменился отдых в условиях карантина. Вход в аэропорт теперь, как в VIP-клубе: дресс-код из маски и обязательно наличие билета. Поэтому даже провести и встретить близких можно только у входа в терминал. Все это по новым правилам в карантинный период, чтобы не создавать скопления людей.