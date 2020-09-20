Трампу в Белый дом прислали письмо со смертельным ядом. ФБР начало расследование

Президенту США Дональду Трампу в Белый дом прислали письмо, содержащее яд рицин, против которого нет противоядия. Об этом сообщает ВВС.

По словам официальных лиц, письмо было обнаружено в центре проверки почты Белого дома в начале этой недели. Вещество, обнаруженное внутри конверта, было идентифицировано как рицин – яд, содержащийся в клещевине.

В администрации Трампа пока никак не прокомментировали происшествие.

Федеральное бюро расследований (ФБР) и Секретная служба выясняют, откуда пришла посылка и были ли другие.

"Настоящее время нет угрозы общественной безопасности", – заявили в ФБР.

Один из чиновников сообщил New York Times, что по мнению следователей, посылка прибыла из Канады. Также присутствие рицина было подтверждено в ходе проверки ФБР.

В свою очередь, Королевская канадская конная полиция (RCMP) заявила, что сотрудничает с ФБР в расследовании, связанном с "подозрительным письмом, отправленным в Белый дом".

Отмечается, что рицин получают из семян клещевины. Это смертельное вещество, которое при проглатывании, вдыхании или инъекции может вызвать тошноту, рвоту, внутреннее кровотечение и, в конечном итоге, отказ органов.

Противоядия от рицина не существует. По данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), если человек был отравлен рицином, то смерть наступает в течение 36-72 часов, в зависимости от дозы.

Раньше в Белый дом и другие федеральные здания уже присылали упаковки с рицином.

В 2014 году мужчина из Миссисипи был приговорен к 25 года лишения свободы за отправку писем с рицином экс-президенту США Бараку Обаме и другим официальным лицам.

В 2018 году ветерану ВМФ США были предъявлены обвинения в отправке токсичных писем в Пентагон и Белый дом.