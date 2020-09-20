Принуждение к карантину: нарушителям самоизоляции в Британии теперь грозит штраф $13 тыс.

На фоне неутешительных прогнозов касательно второй волны пандемии коронавируса, правительство Великобритании пошло на жесткие меры, увеличив штрафы за нарушения режима самоизоляции в 10 раз.

Об этом сообщает The Daily Telegraph.

Решение правительства вступит в силу с 28 сентября. За отказ соблюдать двухнедельный карантин или его игнорирование, нарушители заплатят 1 тыс. фунтов стерлингов ($1 290) за первое нарушение и 10 тыс. фунтов ($12 916) – за повторное.

Штрафовать будут людей, у которых подтвержден коронавирус и тех, кто тесно контактировал с инфицированными. Штрафы также будут накладываться на работодателей, которые наказывают тех, кто обязан самоизолироваться.

Помимо этого, власти Британии приняли решение о единовременной выплате поддержки лицам с низкими доходами в размере 500 фунтов ($645) для лиц с низкими доходами.

Напомним, в рамках борьбы с коронавирусом, в Великобритании с 14 сентября запрещается собираться в группы более чем по шесть человек, как на улице, так и в помещениях.