В США задержана женщина, подозреваемая в отправке посылки с ядом в Белый дом

Правоохранители США задержали женщину, которая подозревается в том, что отправила в Белый дом посылку с ядовитым веществом рицин, против которого нет противоядия. Об этом сообщает CNN.

Подозреваемая была арестована при попытке въехать в США из Канады на пограничном переходе в штате Нью-Йорк. Женщина имела при себе оружие.

Сообщается, что прокуратура Вашингтона готовится предъявить ей обвинения.

Отметим, по мнению американских следователей, посылка с смертоносным ядом прибыла в США из Канады. Присутствие в ней рицина было подтверждено в ходе проверки ФБР.

Рицин получают из семян клещевины. Это смертельное вещество, которое при проглатывании, вдыхании или инъекции может вызвать тошноту, рвоту, внутреннее кровотечение и, в конечном итоге, отказ органов.

Противоядия от рицина не существует. По данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), если человек был отравлен рицином, то смерть наступает в течение 36-72 часов, в зависимости от дозы.

Раньше в Белый дом и другие федеральные здания уже присылали упаковки с рицином.

В 2014 году мужчина из Миссисипи был приговорен к 25 года лишения свободы за отправку писем с рицином экс-президенту США Бараку Обаме и другим официальным лицам.

В 2018 году ветерану ВМФ США были предъявлены обвинения в отправке токсичных писем в Пентагон и Белый дом.