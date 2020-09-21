Доска для серфинга, которую потеряли на Гавайях, самостоятельно доплыла до Филиппин

Серфингист Дуг Фалтер в феврале 2018 года потерял свою доску для серфинга на огромных волнах у побережья Гавайев. "Я был очень расстроен, потому что мне удалось поймать самые большие волны в моей жизни на этой доске. Вот почему она так много для меня значила", – написал он в Facebook.

Он надеялся, что кто-то из местных рыбаков найдет доску. И ее действительно в августе 2018-го нашел рыбак, но на расстоянии 8300 км от места потери, на Филиппинах. За месяцы плавания в океане цвет доски изменился с бледно-голубого на желтоватый, сообщила CNN.

У рыбака доску купил за 40 долларов 38-летний учитель начальной школы, который хотел научиться серфингу. Он обратился за помощью к местному серфингисту, и тот узнал доску, объевление о пропаже которой было размещено в соцсетях.

"Я сказал бывшему владельцу, что позабочусь о ней", – сообщил учитель.

Фото: Facebook / Doug Falter Photography

Фалтер отметил, что он счастлив, раз его доска попала в руки человека, который хочет научиться кататься на волнах. Он сказал, что готов приехать на Филиппины и научить серфингу учителя и его учеников, купить несколько досок. Для этого он выделил 1000 долларов собственных средств и объявил в Facebook сбор пожертвований.

Напомним, на Гавайях серфингист решил сделать оригинальное предложение руки и сердце своей возлюбленной, но в итоге уронил кольцо в океан.