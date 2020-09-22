Трамп – своим избирателям: "Если проиграю выборы, больше меня никогда не увидите "

Президент США Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Северная Каролина, заявил, что никогда больше не обратится к ним с речью, если проиграет президентские выборы в ноябре.

Об этом сообщает Business Insider.

В своем выступлении глава Белого дома назвал оппонента по президентской гонке демократа Джо Байдена "худшим кандидатом за всю историю института президентства".

"Если я ему проиграю, я не знаю, что буду делать. Я никогда не буду перед вами выступать. Вы больше меня никогда не увидите", – обратился Трамп к аудитории.

Издание отмечает, что похожие слова Трамп произнес в 2016 году, когда боролся за кресло президента с Хиллари Клинтон.

"Я не думаю, что проиграю, но если это произойдет, вы не увидите меня снова, люди", – сказал он тогда.

Издание пишет, что Трамп до сих пор однозначно не высказался о том, как отреагирует на свой возможный проигрыш на выборах. Когда у него спросили, признает ли он свое поражение, он ответил: "Я должен буду посмотреть, я не могу однозначно сказать да или нет. В прошлый раз я говорил также".

Напомним, президент США Дональд Трамп, пытаясь оправдать свои неоднозначные высказывания об опасности коронавируса, заявил, что он просто не хотел сеять панику и сравнил себя с такими историческими личностями как Уинстон Черчилль и Франклин Делано Рузвельт.