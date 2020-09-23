В центральной Ливии разбился вертолет с наемниками ЧВК Вагнера
Наемники из российской частной военной компании "Вагнера" в среду, 23 сентября потерпели крушение на вертолете недалеко от военной базы "Аль-Джуфра".
Об этом агентству новостей "Анадолу" сообщил пресс-секретарь Командования совместными операциями правительственных сил по Сирту и Джуфре генерал Абдулхади Дырах.
Генерал доложил, что военный вертолет упал в среду, 23 сентября, в 08.00 по местному времени (09.00 по Киеву) недалеко от военной базы "Аль-Джуфра". Известно также, что при столкновении с землей на борту воздушного судна взорвались боеприпасы.
Муниципалитет Эль-Джуфра находится в центральной части Ливии, этот район является одним из крупнейших оазисов пустыни Сахара.
Сообщается, что крушение произошло вблизи города Сокна, одного из главных городов муниципалитета. Город отмечен на карте выше маркером.
Гражданская война в Ливии продолжается уже 9 лет, с 2011 года, когда был свергнут и убит Муаммар Каддафи, правивший страной 42 года. Недавно Правительственные войска ПВО в Ливии сбили истребитель МиГ-29 Ливийской национальной армии, а в интернет попало видео, снятое его русскоговорящим пилотом, который успел катапультироваться.
По данным газеты The New York Times, российские наемники в Ливии выступают на стороне лидера ополченцев Халифы Хафтара.