В центральной Ливии разбился вертолет с наемниками ЧВК Вагнера

Наемники из российской частной военной компании "Вагнера" в среду, 23 сентября потерпели крушение на вертолете недалеко от военной базы "Аль-Джуфра".

Об этом агентству новостей "Анадолу" сообщил пресс-секретарь Командования совместными операциями правительственных сил по Сирту и Джуфре генерал Абдулхади Дырах.

Генерал доложил, что военный вертолет упал в среду, 23 сентября, в 08.00 по местному времени (09.00 по Киеву) недалеко от военной базы "Аль-Джуфра". Известно также, что при столкновении с землей на борту воздушного судна взорвались боеприпасы.

Муниципалитет Эль-Джуфра находится в центральной части Ливии, этот район является одним из крупнейших оазисов пустыни Сахара.

Скриншот: Googlemaps

Сообщается, что крушение произошло вблизи города Сокна, одного из главных городов муниципалитета. Город отмечен на карте выше маркером.

Гражданская война в Ливии продолжается уже 9 лет, с 2011 года, когда был свергнут и убит Муаммар Каддафи, правивший страной 42 года. Недавно Правительственные войска ПВО в Ливии сбили истребитель МиГ-29 Ливийской национальной армии, а в интернет попало видео, снятое его русскоговорящим пилотом, который успел катапультироваться.

По данным газеты The New York Times, российские наемники в Ливии выступают на стороне лидера ополченцев Халифы Хафтара.