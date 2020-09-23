Заподозрили в шпионаже: Болгария выслала двух российских дипломатов

Министерство иностранных дел Болгарии объявило "personaе non grataе" двух аккредитованных в стране российских дипломатов.

"Мы уведомили об этом российское посольство. У двух дипломатов есть 72 часа на то, чтобы покинуть страну", – сообщается в среду, 23 сентября на сайте болгарское внешнеполитического ведомства. "Персона нон грата" – это дипломатический представитель, пребывание которого на территории принимающего государства правительство этой страны объявило "нежелательным".

В частности, Болгарский МИД сообщил, что из Прокуратуры Республики Болгарии к ним пришло письмо, с постановлением об остановке досудебного производства в отношении этих двух дипломатов в связи с их дипломатической неприкосновенностью.

Сообщается, что расследование велось по пункту первому, статьи 104-ой Уголовного кодекса Болгарии, "шпионаж". Дипломатов заподозрили в том, что те "собирали информацию, составляющую государственную тайну, с целью ее передачи иностранному государству или организации".

В ответ Посольство России в Болгарии заявило, что доказательств, подтверждающих осуществление дипломатами деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было.

"С сожалением вынуждены констатировать, что безосновательная высылка российских дипломатов не соответствует традиционно конструктивному характеру двухсторонних отношений. Сотрудники покинут страну пребывания в указанный в ноте срок. Российская сторона оставляет за собой право на принятие ответных "зеркальных" мер", – сообщается на Facebook-странице посольства РФ.

Напомним, в среду, 23 сентября болгарская прокуратура обвинила двух российских дипломатов в том, что те пытались получить информацию о планах модернизации болгарской армии и поддержании технической пригодности вооруженных сил страны, а затем передать ее военной разведке РФ в Москве.

Напомним, в середине августа власти Словакии выслали трех сотрудников посольства РФ в Братиславе обратно в Россию. По информации словацких разведывательных служб, их деятельность нарушала Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.