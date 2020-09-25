Президентские выборы в США: Трамп назвал условие, при котором признает победу Байдена

Президент США Дональд Трамп заявил, что может признать победу своего оппонента от демократической партии Джо Байдена на президентских выборах, если такое решение вынесет Верховный суд США.

Об этом передает The Hill.

Свое заявление глава Белого дома сделал после того, как на него обрушился шквал критики, как от оппонентов, так и от сторонников, за слова о мирной передаче власти в случае проигрыша на выборах.

"Никакой передачи власти, честно говоря, и не будет. Будет продолжение", – заявил американский лидер.

После этого в США разразился мощный скандал, и главе Белого дома пришлось срочно исправлять ситуацию.

"Это то, с чем я соглашусь", – сказал Трамп, когда у него спросили, признает ли он свое поражение, если так решит Верховный суд.

Вместе с тем, Трамп отметил, что решение Верховного суда, возможно, придется ждать очень долго.

"Я думаю, нам предстоит пройти долгий путь. Подсчет голосов – это ужасное шоу", – сказал Трамп.

Пресс-секретарь Трампа Кейли Макэнани тоже постаралась смягчить репутационные потери президента.

"Президент примет результаты свободных и честных выборов. Он примет волю американского народа", – сказала Кейли Макэнани.

Напомним, Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Северная Каролина, заявил, что никогда больше не обратится к ним с речью, если проиграет президентские выборы в ноябре.