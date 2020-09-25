Грета Тунберг снова участвует в климатических протестах
Напомним, юная активистка в конце августа вернулась в школу. А ровно месяц спустя вернулась к борьбе против климатических изменений.
Экоактивистка Грета Тунберг присоединилась к акции единомышленников перед зданием парламента Швеции, чтобы начать серию социально дистанцированных глобальных протестов против климата, сообщает Accociated Press.
"Главная надежда, как всегда, заключается в том, чтобы попытаться повлиять на уровень осведомленности и общественное мнение, чтобы люди начали становиться более осведомленными", – сказала Тунберг.
Вспышка коронавируса помешала движению Friday for Future, вдохновленному Тунберг, проводить массовые митинги в последние месяцы, что снизило его общественный авторитет.
В Швеции запрещены собрания более 50 человек, поэтому протесты не будут массовыми, но одновременно будут проводиться в разных местах, написала Тунберг в Twitter.
Грета Тунберг удостоена премии в размере 1,1 миллион евро от частного португальского фонда Гюльбенкяна за борьбу с изменением климата и экологическим кризисом. В 2019 году, Грета Тунберг была названа "Человеком года" по версии журнала Time.