Война в Карабахе: Армения ввела военное положение

Причина, по которой резервистов ставят "под ружье" - новая экскалация конфликта с Азербайджаном.

Об этом в воскресенье, 27 сентября, написал на своей странице в Facebook премьер-министр Никол Пашинян.

"Дорогие соотечественники, сейчас по решению правительства в Армении объявляется военное положение и всеобщая мобилизация. Весь личный состав призываю явиться в военные комиссариаты", - обратился к гражданам Армении глава правительства.

Как сообщают из Еревана, слова Пашиняна находят поддержку: на площади Республики в столице Армении уже собираются добровольцы, готовые ехать на фронт.

Напомним, утром 27 сентября утром на границе Армении и Азербайджана возобновились боевые действия. Обе страны - участницы конфликта передают сообщения о человеческих жертвах и потерях военной техники.