Азербайджан заявляет, что взял под контроль 6 сел в Нагорном Карабахе

Согласно сообщению Минобороны Азербайджана, военным удалось взять под контроль часть территории Нагорного Карабаха (Арцаха): шесть сел в Физулинском и Джабраильском районе и прилегающие высоты.

"В том числе освобождены села Гараханбейли, Гервенд, Горадиз, Йухары Абдулрахманлы Физулинского района, Бойук Мерджанли и Нюзгар Джабраильского района", — информирует пресс-секретарь военного ведомства Азербайджана Анар Эйвазов.

При этом представитель Минобороны дополняет: "Боевые операции продолжаются".

В Ереване информацию Эйвазова не подтверждают. По словам пресс-секретаря Министерства обороны Армении Шушан Степанян, заявления о взятии под контроль населенных пунктов в Нагорном Карабахе не соответствуют действительности.

"Это очередная информационная провокация азербайджанского агитпропа", — говорит Степанян.

Напомним, утром 27 сентября утром на границе Армении и Азербайджана возобновились боевые действия. Обе страны — участницы конфликта передают сообщения о человеческих жертвах и потерях военной техники.

В Армении объявлено военное положение, идет всеобщая мобилизация.