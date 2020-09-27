Нагорный Карабах в огне: Украина призвала Армению и Азербайджан вернуться к диалогу

Министерство иностранных дел выступило с заявлением, в котором призвало обе стороны вернуться к диалогу, сообщает пресс-служба ведомства.

"МИД Украины глубоко обеспокоено обострением конфликта между Арменией и Азербайджаном. Внимательно изучаем обстоятельства, которые привели к этому. Призываем стороны вернуться к диалогу ради мирного урегулирования конфликта", – говорится в заявлении.

Украинские дипломаты также выразили соболезнования родным и близким погибших в результате боевых действий. Как пишет УНИАН, по предварительным данным, речь идет о двух гражданских лицах и десяти военнослужащих Вооруженных сил Армении.

Напомним, утром 27 сентября утром на границе Армении и Азербайджана возобновились боевые действия. Обе страны - участницы конфликта передают сообщения о человеческих жертвах и потерях военной техники.

В Армении объявлено военное положение, идет всеобщая мобилизация.

Согласно сообщению Минобороны Азербайджана, военным удалось взять под контроль часть территории Нагорного Карабаха (Арцаха): шесть сел в Физулинском и Джабраильском районе и прилегающие высоты.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к активным боевым действиям, которые продолжались до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но фактически конфликт был заморожен, между сторонами время от времени возникали вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тысяч человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.