Трамп выдвинул своего кандидата на освободившуюся должность в Верховном суде США

Президент США Дональд Трамп объявил имя своего кандидата на освободившееся место в Верховном суде, после недавней кончины старейшего судьи Рут Бейдер Гинзбург. Им стала 48-летняя судья федерального апелляционного суда Эми Кони Барретт, которая известна своими консервативными взглядами.

Глава Белого дома представил кандидатуру Барретт во время церемонии в Розовом саду Белого дома. Об этом он написал в Twitter.

"Сегодня для меня было большой честью назначить одного из самых блестящих и одаренных юристов нашей страны в Верховный суд. Это женщина беспрецедентных достижений, выдающегося интеллекта, безупречной репутации и непоколебимой верности Конституции: судья Эми Кони Барретт", – написал Трамп.

Назначение судей Верховного суда в США происходит пожизненно.

Кандидатуру Барретт активно поддерживают в Республиканской партии, поскольку она известна своими консервативными взглядами, в частности, по таким важным для республиканцев вопросам, как аборты, право на владение оружием и иммиграцию. Рут Гинсбург, в противовес ей, была сторонницей либеральных ценностей.

Трамп выразил уверенность, что кандидатуру Эми Барретт поддержит Сенат, где большинство составляют республиканцы, и надеется, что ее назначение пройдет до президентских выборов.

"Процесс утверждения должен быть очень четким и быстрым, он должен быть очень простым", – подчеркнул Трамп.

В случае, если кандидатуру Барретт утвердят, в составе Верховного суда будет шесть консервативных судей из девяти, что очень важно для Трампа на фоне приближения выборов.

В случае оспаривания результатов президентских выборов, окончательную точку, кому досталась победа, в США ставит именно Верховный суд.

48-летняя Эми Кони Барретт является уроженкой Нового Орлеана и сейчас занимает должность судьи апелляционного суда седьмого округа США.

Ее кандидатуру поддерживают религиозные консерваторы, которые надеются на отмену решения Верховного суда США от 1973 года, разрешившего аборты по всей стране.В случае утверждения на должность Барретт станет самым молодым членом Верховного суда США.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что может признать победу своего оппонента от демократической партии Джо Байдена на президентских выборах, если такое решение вынесет Верховный суд США.