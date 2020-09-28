Дональд Трамп 10 лет не платил подоходный налог, – The New York Times

Президент США Дональд Трамп десять лет не платил федеральный подоходный налог.

Об этом со ссылкой на налоговые декларации сообщает The New York Times.

Согласно статье, NYT получила информацию о налогах Трампа более чем за 20 лет, включая данные компаний, которые составляют его бизнес-империю.

"Он вообще не платил подоходный налог за десять из последних 15 лет – в основном потому, что сообщал о том, что теряет больше, чем зарабатывает", – сказано в материале.

При этом в 2016 году, в первый год своего президентского срока, Трамп заплатил только 750 долларов подоходного налога, и такую же сумму в 2017 году, пишет NYT.

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По данным СМИ, в 2018 году только от доли в реалити-шоу "Ученик" и за право использовать его имя американский президент получил около 427 млн долларов, а еще 176,5 долларов – благодаря успешным вложениям в офисные здания. Только эти доходы могли заставить Трампа заплатить около 100 млн долларов, отмечает NYT.

В то же время сам Трамп в Тwitter уже назвал такую информацию фейком и пообещал обнародовать свои налоговые декларации.

Кстати, ранее The New York Times уже обвиняла Трампа в неуплате налогов. Газета сообщила, что бизнес Дональда Трампа с 1985 по 1994 год понес убытки в 1,17 млрд долларов. Из-за этих потерь, как утверждали в NYT, американский президент сумел избежать выплат подоходного налога в течение восьми из десяти лет.

Ранее Дональд Трамп заявил, что может признать победу своего оппонента от демократической партии Джо Байдена на президентских выборах, если такое решение вынесет Верховный суд США.