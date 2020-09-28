Пропагандист Киселев снял в халате репортаж из номера Навального, где его могли отравить "Новичком"

Пропагандист Дмитрий Киселев переночевал в номере гостиницы Xander в Томске, в котором останавливался Алексей Навальный, неезадолго до того, как ему стало плохо на борту самолета. Сюжет опубликован на YouTube-канале "Россия 24".

"Считается, по крайней мере так нам говорят, что именно из этого номера забрали три бутылки воды, одна из которых была густо обмазана боевым отравляющим веществом "Новичок", – сказал Киселев в сюжете.

Киселев побрился в кадре и заявил, что пригласил переночевать в номер жену, но та отказалась, потому что "брезгует".

"Я просто в халате, мне ничего не угрожает, все спокойно. И это контрастирует с той картинкой, которую мы видели в Солсбери", – заявил пропагандист.

В ответ Алексей Навальный написал в своем Twitter, что не надевал халат и порекомендовал Киселеву наблюдать за своим состоянием.

Напомним, 2 сентября лаборатория Бундесвера нашла в организме Алексея Навального следы яда из группы "Новичок". В связи с этим, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что "кто-то пытался заставить его замолчать" и потребовала ответов от Москвы.

Как сообщили в правительстве Германии в понедельник, 7 сентября, Ангела Меркель не исключает введения санкций в отношении газопровода "Северный поток – 2" из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Кроме того, президент США Дональд Трамп поддержал идею отказа от строительства "Северного потока 2" на фоне инцидента с вероятным отравлением Навального.