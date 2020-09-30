Во время дебатов с Байденом Трамп призвал праворадикалов "быть наготове"

Во время первых предвыборных дебатов с кандидатом в президенты от демократов Джо Байденом глава Белого дома Дональд Трамп не стал осуждать так называемых сторонников идеи превосходства белой расы. В частности, он не осудил праворадикальную организацию "Proud Boys" (Гордые парни), которая противостоит движению "Black Lives Matter" (Жизни черных имеют значение).

Соответствующий отрывок из трансляции дебатов опубликовал телеканал NBC.

По словам президента США, основную опасность для Соединенных Штатов представляют не сторонники "правых", а "левые", в частности организация "Антифа".

"Готовы ли вы сегодня вечером осудить сторонников превосходства белой расы и боевиков и сказать, что они должны отступить и не поддерживать насилие, которое мы наблюдали в Кеноше и Портленде?" - спросил модератор дебатов у президента США.

"Я бы сказал, что почти все, что я вижу, - это "левые", а не "правые". Я готов на все. Я хочу видеть мир", – ответил Трамп.

"Тогда сделайте это, сэр", – призвал ведущий американского лидера.

Трамп ответил: "Как вы хотите их называть? Дайте мне название".

После этого Байден привел в пример праворадикальную организацию "Proud Boys".

"Proud Boys". Отойдите и будьте наготове", – ответил Трамп.

"Но я вам вот что скажу, кто-то должен что-то делать с Антифа и левыми, потому что проблема не в правых... Проблема в левых", – резюмировал президент США.

Напомним, во время дебатов кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден назвал действующего американского лидера Дональда Трампа "щенком Владимира Путина".