Иран: Мы не позволим перенести конфликт из Сирии к своим северным границам

Официальный Тегеран заявил, что боевиков из Сирии на Кавказе нет, а если бы эта информация соответствовала действительности, то это было бы стало угрозой нацбезопасности Ирана, и он предпринял бы меры.

С таким заявлением выступил пресс-секретарь иранского МИДа Саид Хатибзаде, комментируя появление новостей о прибытии в Нагорный Карабах из Сирии боевиков "Рабочей партии Курдистана", "Партии свободной жизни Курдистана", а также радикальных исламистов группировки "Такфири".

"Исламская Республика Иран не позволит террористическим группировкам в районах, прилегающих к нашим северным границам, стать угрозой нашей национальной безопасности", – сказал Хатибзаде.

Высокопоставленный дипломат Ирана подчеркнул, что такой перенос войны на Кавказ "приведет к гораздо большей катастрофе, чем нагорно-карабахский конфликт".

О предполагаемых сирийских боевиках, которых Турция отправляет в Азербайджан, в последние дни написали несколько изданий: L'Express, Guardian, Times, Reuters. Эти публикации основаны на рассказах самих предполагаемых наемников и подтверждений этой информации пока нет.

Так, 30 сентября Арабская служба BBC сообщила об иностранном наемнике из Сирии, который воюет в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана, и был завербован якобы с ведома турецких военных и Сирийской национальной армии.

В понедельник, 28 сентября Армения заявила, что Турция перебросила 4 тысячи военных из Сирии в Нагорный Карабах. Начальник пресс-службы Минобороны Республики Азербайджан полковник Вагиф Даргяхлы в свою очередь сообщил, что люди, прибывшие из Сирии и других стран Ближнего Востока воюют на стороне Армении.