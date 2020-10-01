В России обозвали Украину "Хохляндией" после предложения Потураева переименовать РФ в "Московию"

Вице-спикер российской Госдумы Игорь Лебедев отреагировал на слова народного депутата от партии "Слуга народа" Никиты Потураева, который предложил называть в Украине Россию "Московией".

Об этом сообщает НСН.

Российский парламентарий сказал, что к предложению украинского нардепа можно относиться исключительно как к заявлению "малограмотного, некомпетентного и непрофессионального человека".

Также вице-спикер Госдумы РФ обозвал Украину "Хохляндией".

"Никто не давал права депутату Верховной Рады давать рекомендации по наименованию другой страны. Пусть своей "Хохляндией" занимается и пусть переименовывает там, что захочет… Лучше бы в школе учился. Германию в разных странах называют по-разному не от недостатка ума, как у этого депутата, а от того, что на разных иностранных языках Германия звучит по-разному ", – заявил Лебедев.

В эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале Украина 24 Никита Потураев сделал скандальное заявление о том, что украинцы могут называть Россию "Московией" ради исторической справедливости.

"От нас зависит, как называть Россию, как называть соседей. Французы называют Германию Алеманией, а россияне называют ее Германия, а мы почему-то Німеччина, и что? Немцы на нас обижаются за это, или может на русских или на французов?" – заявил нардеп.

Когда журналистка отметила, что речь идет о якобы унижении нации, Потураев ответил: "Какое унижение, если они только при Петре I начали называться Российская империя, а до того назывались Московское царство или Московия? Карты же не врут, документы не врут. И в украинских документах, в документах Княжества Литовского их так называли – и они не обижались".

Напомним, ранее Потураев также предложил русский язык называть российским, а украинский – русским.

"Мы вообще его (язык) должны переименовать. Например, сказать, что у нас (в Украине) русский язык, а там (в России) – российский", – сказал он.